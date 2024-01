Camacho llama traicionero a Aguilera y revela que en 2021 el vicegobernador se reunía con Del Castillo para negociar la Gobernación

He podido seguir en las noticias tu posición ante los medios de comunicación sobre el fallo del TCP con mucha atención y no puedo dejar de responderte, haciendo un recuento de los hechos:

Nuestra primer consigna era nunca pactar con el MAS, por eso estoy preso; por ese compromiso de luchar y no pactar que hice con mi pueblo, con mi familia y con Dios; vos en cambio, abandonaste esa consigna y ahora tenés a todas las autoridades del MAS exigiendo a la Asamblea Departamental que te entregue el cargo por el que no fuiste electo. No estás solo en este plan pactista, otros también se prestan a la traición, pero a diferencia de ellos, vos fuiste parte de una fórmula elegida para defender Santa Cruz, no para traicionarla uniéndote al masismo.

La carta escrita a mano que Camacho envió a Aguilera la publicó en sus redes

Santa Cruz debe saber que si logras tu objetivo, volveremos a las épocas donde el presidente delegada directamente al prefecto, porque no será más que eso, un vocero, un títere de Arce y del masismo. Santa Cruz también debe saber que esta lucha no es por poder, que sigo y seguiré luchando por defenderla, por evitar que el masismo tome nuestras instituciones, nos robe nuestro voto e imponga su voluntad a través de cooptar cruceños vendidos como vos.

Ayer amenazaste con cárcel a un cruceño como Zvonko Matkovic, que estuvo preso 10 años por mantenerse firme ante el masismo, sin traicionar a Santa Cruz.

Ayer también validaste mi secuestro aludiendo que estoy preso por errores de funcionarios y no por la falta de justicia. ¿Qué te exige el MAS para darte la silla del Gobernador? ¿A cuántos cruceños más tenés que entregar? Santa Cruz ya fue entregada una vez hace más de una década y hoy, triste y vergonzosamente, estás pretendiendo hacer lo mismo.

Seguramente negarás todo lo que señala esta carta, pero los hechos están ahí, vos, yo y Dios, sabemos la verdad y con el paso del tiempo esa verdad será todavía más evidente el daño que le hace a Santa Cruz tu traición y tus acuerdos con la dictadura masista.

Dios te perdone!

Chonchocoro, 04/01/24XX

Lea también PAÍS Luis Fernando Camacho: “Hay que resistir, somos la única región que resiste a la dictadura masista” El gobernador opina que cualquier decisión del Tribunal Constitucional prorrogado será nula y que la solicitud de enmienda requerida por el presidente de la Asamblea deben tomarla nuevos magistrados elegidos

​