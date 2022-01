Camacho llega a Trinidad para promover el federalismo y el alcalde lo recibe con críticas y lo acusa de injerencia

Escucha esta nota aquí

El Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegó hasta la ciudad de Trinidad para reunirse con dirigentes de esa ciudad y promover la instalación de una “casa federal”. Pero el alcalde trinitario, Cristian Cámara lanzó sus críticas a la presencia de la primera autoridad departamental de Santa Cruz y consideró esa presencia como una “injerencia”.





“Creemos firmemente que Beni es un departamento que está siendo olvidado por el centralismo y merece tener la esperanza de mejores días, con recursos que garanticen que los benianos puedan tener mejores condiciones, mejores carreteras, mejor salud y educación. Todo eso es (posible) con un modelo federal”, dijo Camacho al llegar a la reunión en esa ciudad.





Pero la reacción vino desde el propio alcalde trinitario, quien dijo que el Gobernador cruceño debería estar en su región y dejar de inmiscuirse en otros departamentos. Admitió no obstante que el modelo federal, que promueve la primera autoridad cruceña, puede ser una buena alternativa, pero que este no es el momento.





“Señor Gobernador de Santa Cruz váyase nomás a su departamento, acá tenemos nuestro Gobernador, tenemos nuestras autoridades. No cometa injerencias, no haga también que nosotros repliquemos con otras cosas, no empiece a buscar confrontación”, advirtió el alcalde Cámara.





Declaraciones de Camacho:









Luis Fernando Camacho, propuso su idea de impulsar el modelo federal para la organización política y económica del país en noviembre del pasado año y desde entonces recorre regiones en busca de socializar la idea en otros departamentos, principalmente del oriente y del sur del país.





De acuerdo con las declaraciones de Camacho, la “casa federal” de Trinidad no es una casa de campaña sino un centro donde se desplegará personal que socialice la propuesta de lo que significa el federalismo en un país. “Van a tener el equipo necesario para poder disponer de información, qué es lo que significa el federalismo, cuáles son las bondades del federalismo y cuál es la proyección del Beni en un Estado federal”, explicó.

Alcalde de Trinidad: