Camacho, luego de las revelaciones de 'arcistas': "Ya no tienen cómo sostener este secuestro en el que me tienen. ¡Exijo mi libertad!”

“Esta es la evidencia de que no hubo Golpe, fue el propio Evo Morales quien pidió a sus militantes que exijan su renuncia. Ya no tienen cómo sostener este secuestro en el que me tienen. ¡Exijo mi libertad!”, manifestó el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, en sus redes sociales, este miércoles. El texto hace referencia a las declaraciones del diputado Andrés Flores, que identifican a Evo Morales como quien requirió a diferentes organizaciones sociales pedir su renuncia en 2019.