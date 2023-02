Camacho no pudo reunirse con sus funcionarios y hay presión por la Gobernación

El gobernador Luis Fernando Camacho no pudo reunirse con sus colaboradores en el penal de Chonchocoro . Está recluido allí desde el 30 de diciembre y cada jueves atendía a Efraín Suárez, el asesor de Gestión de la institución, para despachar los pendientes de la administración regional.

El MAS, por su lado, mantiene activa la presión y los argumentos para que el vicegobernador Mario Aguilera reemplace a Camacho . Además, no ha escondido la estrategia para captar al menos tres de los cinco votos indígenas de la Asamblea Legislativa y que son clave para el control de la entidad.

“Me están restringiendo el derecho de poder entrar a visitar al Gobernador. Sé que al masismo no le gusta que él sea el gobernador cruceño, pero mientras la acción de cumplimiento, que están usando para dar un golpe a Santa Cruz, no se resuelva él sigue sigue en el cargo; les guste o no y tiene el derecho de recibir a los funcionarios públicos de la Gobernación”, reclamó Suárez tras haber intentado ingresar al penal de máxima seguridad que está a 35 kilómetros del centro de la ciudad de La Paz.