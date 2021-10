Camacho piensa viajar a La Paz pese a amenazas que existen en su contra

Escucha esta nota aquí

Jerjes Justiniano, abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, informó que ambos tenían previsto viajar a la Sede de Gobierno este jueves para presentarse ante una citación ejecutada por la Fiscalía. No obstante, a última hora, la Fiscalía anunció que la citación ha sido suspendida hasta nuevo aviso.

El viaje se tenía previsto realizar pese a las amenazas que surgieron en las últimas horas, en La Paz.

“Luis Fernando Camacho es un ciudadano boliviano y como tal tiene derecho a transitar libremente por cualquier ciudad, nadie le va a impedir que llegue a la ciudad de La Paz. Nosotros tenemos previsto mañana abordar un vuelo para llegar a las 9:00 y estar en la Fiscalía conforme él ha sido citado”, declaró Justiniano a radio Panamericana antes de conocerse la decisión de la Fiscalía de postergar su declaración.

Además, el abogado tildó de irresponsables las declaraciones emitidas por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que reveló reportes de inteligencia sobre eventuales riesgos contra la integridad de Luis Fernando Camacho.

“Si él (del Castillo) ha dicho que hay grupos de personas que están pensando atentar contra la vida de Camacho, quiere decir que estas personas ya han cometido delito. Me pregunto, ¿qué ha hecho el señor ministro con esos grupos, por qué no los ha desbaratado, por qué no los ha presentado públicamente?, si ya tiene información de inteligencia”, acotó Justiniano.

Letreros y muñecos colgados en La Paz

La mañana de este miércoles, el centro de la Sede de Gobierno amaneció con letreros que amenazan la seguridad del gobernador cruceño. Además, se evidenció la presencia de muñecos colgados que representan al exlíder cívico.

Videos con amenazas

El martes, en horas de la tarde, se difundió el video en el que aparecen cuatro personas en uno de los miradores de La Paz con pasamontañas.

El video tiene una duración de un minuto y en su contenido solo hablan dos personas, uno de ellos lanza amenazas directas contra el gobernador cruceño. “Ahora (Luis Fernando Camacho) te estamos esperando, solo queremos que llegues aquí, ya estamos armados y estamos organizados, te vas a llevar una sorpresa”, advierte uno de los encapuchados.