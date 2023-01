Camacho responsabiliza a Arce por lo que pueda ocurrirle y asegura que jamás se doblegará

“Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón por todo el apoyo recibido desde el momento de mi secuestro, lo que me da más fuerzas de seguir firme y con los mismos principios y valores en nuestra lucha por una nueva Bolivia con democracia y libertad, y, sobre todo, la Bolivia Federal con la que soñamos”, sostiene.

Deja en claro que, “ya sea por mi enfermedad o cualquier otro motivo que cause mi muerte, este tendrá nombre y apellido, Luis Arce Catacora”, remarcando que “así esté preso por este Gobierno, no me rendiré, ni doblegaré jamás ante esta dictadura masista”.