Camacho revela que lo presionaron para que ‘se venda’ y salga en libertad

Cuando tomó la palabra, fue muy contundente. “Mi fe es inquebrantable, si estoy aquí es porque Dios lo ha permitido. Y si lo ha hecho es porque va a traer cosas grandes para mi pueblo. Si ahora me toca pagar esta injusticia lo estoy haciendo con un honor muy grande, saldré de acá con una dignidad muy grande y con mi honor intacto, señor juez”.

Posteriormente, manifestó que “Yo llegué a esta cárcel porque nunca quise negociar con el Gobierno del Movimiento al Socialismo. No soy un vendido ni voy a negociar mis principios, ni los de mi pueblo” , acotó.

Luego reveló que en la misma cárcel de Chonchocoro “he sido presionado para que yo me venda al Gobierno y no lo voy a hacer, porque yo mantengo mis principios, que son los que me mantienen firme”.