Camacho y Lima desatan guerra de tuits por juicio de responsabilidades a Áñez

La publicación del ministro de Justicia, Iván Lima, sobre el papel de los partidos opositores en la Asamblea para enjuiciar a Jeanine Áñez desató una guerra virtual con el jefe de Creemos, Luis Fernando Camacho; mientras CC también se sumó a la polémica.





“La justicia no se imparte por Twitter, ministro. Fuimos claros al condenar la corrupción del gobierno transitorio y todas las muertes de bolivianos deben investigarse y sancionarse”, había publicado el jefe de Creemos la mañana de este jueves.





La respuesta no tardó en conocerse y el ministro de Justicia utilizó la cuenta institucional de su despacho para responder a uno de los opositores del Gobierno e involucró al segundo actor, en este caso Comunidad Ciudadana (CC).





Tomó las palabras de Camacho, asumiendo que este autorizaría un juicio de responsabilidades. “Ministro @ivanlimamagne: Agradezco a @LuisFerCamachoV que condena masacres y corrupción del gobierno de facto y confirma autorización congresal para #JuicioDeResponsabilidades. No veo la misma voluntad en @carlosdmesag. Debe dejar la retórica y unirse a la búsqueda de #Justicia”, señala el tuit atribuido a Lima.





La publicación de ese despacho también provocó la respuesta del expresidente Carlos Mesa, quien en un programa de televisión fustigó la intención de llevar a un debate la autorización de la Asamblea para enjuiciar a Áñez.





“El Gobierno del presidente Arce, que plantea esta lógica está acercándose a niveles de cinismo inconcebibles. Quienes están manejando la justicia a su antojo, quienes dan órdenes a fiscales y jueces, que los convierten en martillos de la represión y persecución judicial, muestran que el Órgano Judicial es totalmente dependiente del Gobierno y que el Ministerio Público es su brazo ejecutor, ¿nos van a venir a hablar de impunidad?”, cuestionó el también jefe de CC.





Horas después, el ministro de Justicia acudió a la Cámara de Diputados a defender una ley y aprovechó el encuentro con los periodistas para desafiar a Mesa a un debate jurídico sobre las posibilidades de este juicio a Áñez.





“El señor Mesa señala que la impunidad está garantizada por el decreto de amnistía, que se ha amnistiado a Evo Morales, esto no es verdad, el decreto de amnistía no ha beneficiado a ninguno de los procesos que se lleva adelante con relación al expresidente, es más, él no ha hecho ninguna solicitud, ahí hay que pedirle precisión al expresidente Mesa, quiero invitarlo a que entremos a un debate jurídico, que deje la retórica”, lanzó Lima.





Mientras, el líder de Creemos publicó nueve tuits y en tres de ellos reclama a Lima la institucionalización de la Justicia para hablar de juicios a los responsables de las muertes en Sacaba y Senkata.





“Una vez que hayamos vuelto al estado de derecho, cuando el MAS renuncie al uso político y vengativo de la Justicia, estaremos en condiciones de que se investigue y sancione la corrupción y las muertes de los bolivianos el 2019 y 2020” señala la última publicación de Camacho.





En su conferencia de prensa, el Ministro de Justicia también dijo que si no prosperan los juicios de responsabilidades que planteó contra la expresidenta existen otras alternativas. “Para darles a las víctimas el derecho a la justicia, hay definitivamente un litigio, hay caminos procesales que se van a seguir y tienen que respetar el debido proceso”, finalizó.