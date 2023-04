Cámara de Diputados aprueba por mayoría ley del oro y el MAS se une en la votación

“De acuerdo con los resultados obtenidos, queda aprobado el proyecto de ley en su estación en grande. Esto muestra que cuando hay democracia, transparencia y no mordaza, el país y la economía ganan”, dijo Jerges Mercado (MAS), presidente de la Cámara de Diputados, para luego dar paso al tratamiento del proyecto de ley en detalle.

En esta estación no hubo mucho debate y la votación se realizó en secreto. Al comenzar la sesión, Mercado decidió repetir la votación para aprobar la ley, luego de que varios diputados del oficialismo y de la oposición le advirtieron que sostener el resultado de la votación del viernes para argumentar una aprobación por mayoría absoluta podría derivar en procesos legales, ya que en los hechos no se habían logrado los votos suficientes.

“A fin de que la norma no sea obstaculizada, más adelante, con procesos que algunos van a hacer para dañar al país y la estabilidad, decidimos repetir la votación, pero de forma secreta como corresponde y respetando la democracia. Que nuestros diputados no sean chantajeados que no sean sojuzgados”, declaró Mercado.