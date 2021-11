Cámara de Diputados de Paraguay declara persona no grata a Cronenbold; la decisión no es vinculante para el Ejecutivo

Escucha esta nota aquí

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad la declaración de persona no grata al embajador de Bolivia en Asunción, Mario Cronenbold. La instancia legislativa del vecino país optó por esta determinación tras considerar que el diplomático se burló, a través de un video en TikTok, de la cultura paraguaya. Esta determinación no es vinculante y el Ejecutivo paraguayo puede tomar sus propias decisiones sobre este tema.

“Creo que esta conducta no se condice con el comportamiento que tiene que tener un diplomático, representante de un país hermano, que ofende y agravia, no solamente los valores culturales arraigados en el pueblo paraguayo, sino que emite de alguna manera un mensaje subliminal en contra de nuestra lengua autóctona, del idioma oficial del Paraguay que es el guaraní”, afirmó a EL DEBER el diputado paraguayo Walter Harms, quien presentó la moción contra Cronenbold y que también es presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja del vecino país.

Cronenbold subió hace una semana en su cuenta de TikTok un video en el que se lo ve tomando tereré y con una voz superpuesta se estaría mofando del acento. Ese comportamiento fue cuestionado por legisladores y políticos de Paraguay. Solo la Cámara de Diputados asumió una postura.

Harms informó que la decisión aprobada hoy fue asumida por unanimidad. El legislador aclaró que esta determinación de declarar persona no grata a Cronenbold no es vinculante, lo que significa –dijo- que el Ejecutivo puede tomar sus propias decisiones sobre este tema. “Es un repudio al comportamiento de este señor (Cronenbold), no es algo vinculante y Cancillería (de Paraguay) seguro ya verá qué camino seguir”, acotó el legislador paraguayo.

Mientras, la diputada Celeste Amarilla respaldó la presentación de su colega Harms y lanzó duras críticas contra el diplomático boliviano. La legisladora ratificó que la decisión de declarar persona no grata a Cronenbold fue respaldada por unanimidad y también dijo que no es una resolución vinculante.

“Si yo tuviese la ignorancia que tiene el señor boliviano, me estaría burlando de las cholas con sombrerito y de sus cánticos. Pero como no soy ignorante y sé reconocer la diferencia de las personas, de las costumbres y de los idiomas, no lo hago; sí puedo criticarle a él (Cronembold), que no merece representar a su país y menos a Bolivia ante Paraguay, luego de la sangrienta guerra que hemos soportado los dos países”, repudió Amarilla.

La semana pasada, Cronenbold ofreció disculpas públicas por la divulgación del video en TikTok. En un escueto texto en su cuenta en Twitter también agradeció la bienvenida recibida por ciudadanos de dicho país.

“Me disculpo con quienes se sintieron ofendidos por mi reciente TikTok. Equívocamente, quise hacer alusión a la cálida acogida que recibí y lo gustoso que me siento en esta bella tierra. Soy de Santa Cruz, ciudad hermana del Paraguay, (donde) también existen poblaciones que hablan guaraní”, afirmó Cronenbold.

El canciller Rogelio Mayta lamentó la publicación de Cronenbold e informó que llamó la atención al embajador boliviano. Además, el canciller reveló que convocó a Cronenbold a La Paz para que presente sus descargos por este asunto. “Hemos convocado a Cronenbold, tiene que venir a explicarnos lo ocurrido. Yo no voy a adelantar criterio, tengo que escucharlo. Ya se le ha llamado la atención, pero debe explicar algunas cosas”, dijo Mayta.

