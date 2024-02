Cámara de Diputados: ¿Quiénes pierden con el estancamiento del debate?

Un par de analistas políticos explican sobre quiénes pueden ser los grandes perdedores con las bochornosas sesiones en la Cámara de Diputados. Más aún cuando el punto de debate era el orden del día y no así una normativa en específico.

Desde el martes en la tarde los diputados no sesionan de manera regular . Un grupo de legisladoras se mantienen vigilantes en la testera, para exigir que el orden de tratamiento de las normas se someta a votación.

"Hay bastante tozudez respecto al presidente de la Cámara de Diputados, por no cambiar el orden del día. Ni siquiera sentarse a escuchar las otras fuerzas. Aquí (lo que) sucede es que el 'arcismo' no tiene mayoría, y mientras más se ponen en esas actitudes, le dan más fuerza a la oposición. Es así que no se ve ningún tipo de avance. El gran perdedor es el arcismo", consideró el analista político, Paúl Antonio Coca.