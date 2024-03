Cambian a cinco ministros, el Pacto de Unidad gana poder y hay seis ‘intocables’

Cinco meses después, Luis Arce cambió a cinco de sus 17 ministros; todos ellos del gabinete social, dejando intacto a su entorno político y económico. De este modo, el Pacto de Unidad ganó más poder porque sus pedidos fueron finalmente atendidos. Así lo reconoció el propio Presidente Arce.



Entre octubre y marzo, los campesinos ya le habían recordado al Presidente que debía cumplir el mandato del cabildo. Arce cumplió ayer, pero hizo variaciones en nombres y cargos, comentaron.



“Yo creo que se tenía que dar más antes, pero nos informan recientemente que el Presidente se ha reunido con el Pacto de Unidad; creo que ha cumplido el mandato del cabildo de la ciudad de El Alto”, dijo el diputado Andrés Flores, quien además representa a la urbe en el Legislativo.



El propio Jefe de Estado, en el discurso de posesión, dijo que había escuchado a las organizaciones para realizar un ajuste del equipo de sus colaboradores.



Los nuevos ministros son: Santos Condori Nina, en la cartera de Desarrollo Rural y Tierras; Humberto Alan Lisperguer Rosales, en Medio Ambiente y Agua; Alejandro Santos Laura, en Minería y Metalurgia; Omar Veliz Ramos, en Educación, y finalmente Esperanza Guevara, ministra de Culturas.



“Que no saboteen”



El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, reveló ayer que hay algunos colaboradores de Arce que se reúnen con el ala evista del Gobierno, aunque no quiso revelar nombres. Dijo que fue decisión del Jefe de Estado el relevo de sus colaboradores.



“Aplaudimos también la designación (de ministros) siempre y cuando fortalezca al Presidente, que no saboteen, en algunos casos, no vamos a decir nombre apellido, uno o dos viceministros se reúnen permanentemente con sus contrarios del presidente Lucho, eso no se hace y por eso decíamos en algún momento, ‘confianza ni en la camisa’”, reclamó.



El senador Santos Ramos (MAS-ala arcista) también dijo que hay ministros que se niegan a coordinar con las organizaciones y, por tanto, no pueden realizar una adecuada gestión al lado del presidente, lo que dejó claro el peso de las organizaciones sociales que apoyan al presidente Luis Arce.



“Nosotros tenemos conocimiento de que había un compromiso dentro de lo que es el cabildo de todas las organizaciones sociales en El Alto para poder cambiar algunos ministros que no estaban ejerciendo su trabajo como corresponde, y lo que está haciendo el Presidente es eso, cumplir compromisos”, puntualizó.



Los pedidos



El 17 de octubre de 2023 las organizaciones afines al Gobierno realizaron un cabildo en El Alto recordando los 20 años de la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El ala evista del MAS no desaprovechó la oportunidad para cuestionar a Arce. Evo Morales y aseguró entonces que el Gobierno pagó para llenar su evento.



Ese cabildo emitió una serie de “recomendaciones” para el Ejecutivo, lo que fue tomado como un pliego de peticiones. Los puntos 9 y 10 de ese documento piden expresamente la conformación de un gabinete social a cargo de las organizaciones leales al Gobierno y la remoción de ministros.



Pero lo cambios no se produjeron de inmediato, Esteban Alavi, de la Confederación de Interculturales, dijo que esas conclusiones solo fueron “sugerencias” para el jefe de Estado.



¿Trueque?



El caso del nuevo ministro de Educación, Omar Veliz Ramos, es el que más llamó la atención, pues fue gobernador de Potosí durante el mandato de la ex presidenta, Jeanine Áñez. El 16 de noviembre de 2019, seis días después de la renuncia de Evo Morales, Veliz Ramos ponía su mano derecha en el corazón y juraba al cargo de Gobernador de Potosí luego de la renuncia de Juan Carlos Cejas.



Ayer, el nuevo ministro levantó el puño izquierdo para jurar al cargo de ministro de Educación y en un improvisado discurso solo atinó a pedir vivas para el Gobierno y el presidente Luis Arce.



Cuatro organizaciones que respaldan a Arce tienen visible participación. El nuevo ministro de Desarrollo Rural, Santos Condori Nina, es concejal actual en el municipio de Laja y pertenece a la Federación de Campesinos de La Paz, Tupac Katari, una organización que está vinculada al vicepresidente David Choquehuanca.



Esperanza Guevara, es la flamante ministra de Culturas. Guevara proviene de la Confederación “Bartolina Sisa” y fue diputada suplente (2001-2015) por el MAS, además de directora de Igualdad de Oportunidades de la Gobernación de Chuquisaca.



Los mineros cooperativistas que dieron su apoyo a Arce lograron también un ministerio y el exejecutivo de ese sector, Alejandro Santos Laura, fue designado como ministro de Minería.



Los Interculturales avalaron a Humberto Alan Lisperguer Rosales, quien también juró con el puño izquierdo levantado y fue posesionado como ministro de Medio Ambiente y Agua.



Los intocables



El grupo de los llamados “intocables” está formado por los ministros de Justicia, Iván Lima, y de Gobierno, Eduardo del Castillo, quienes son parte del núcleo de confianza del Jefe de Estado. De hecho, Arce llegó a reponer a Del Castillo tras una censura legislativa del 27 de junio de 2023.



La lista de los más cercanos se completa con los ministros de Economía, Marcelo Montenegro y de Planificación, Sergio Cusicanqui, quienes lideran el gabinete económico. Arce mantiene una coordinación estrecha y “especial” con estas autoridades, según supo EL DEBER. Con este equipo tiene reuniones por separado del resto de sus colaboradores.



También figura en ese grupo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien coordina las decisiones estratégicas del Jefe de Estado. La relación con el mandatario data de los años en los que Arce era ministro de Economía. En ese tiempo Prada fue su jefa de gabinete. También ofició de jefa del equipo de transición en 2020.