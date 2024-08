Cambio de timón: Arce refuerza su gabinete con 3 ministros técnicos

“El presidente (Luis Arce) me ha dado algunas tareas y yo las voy a cumplir, tenemos que tener compañeros de confianza para cumplir los objetivos que el presidente me ha planteado. Voy a darme un par de días para empaparme de toda la información y con seguridad voy a convocar a los responsables de todas las actividades, programas y proyectos”, anunció el chuquisaqueño Flores.

Llamó la atención el pedido del presidente Arce quien reveló que no todos los funcionarios del Ejecutivo trabajan con el mismo compromiso y convicción. “Hay, lamentablemente, gente que no viene a trabajar, gente que no viene con compromiso y esa es la que hay que identificar, esa es la que no puede estar trabajando en nuestros ministerios, en nuestras entidades bajo tuición”, sentenció.