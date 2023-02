Campaña de Lucho desata nueva polémica

El jefe de la dirección regional urbana del MAS en la ciudad de Santa Cruz, Darwin Choquerive, comentó que “es parte de la democracia. Pueden tener su candidato, proclamarlo, nosotros lo respetamos. No fue ninguna dirección distrital del partido. Por ahí dicen que son algunos funcionarios públicos, pero pierden su tiempo, estamos tranquilos, el MAS ya tiene su candidato para el 2025, y se llama Evo Morales Ayma”.

El vocero Jorge Richter, se manifestó al respecto . “Aparecen afiches en la ciudad, no sabemos quiénes son los autores. Hacer una conjetura sobre aquello, podríamos hablar de una temprana electoralización en el país. Eso es especular. La política tiene unas dinámicas de lo cotidiano. Hay que mirar los factores de incidencia, y los afiches son intrascendentes”.

Este tiempo, dijo, “no está en la atención de la gente mirar quién puede o no proyectarse hacia adelante . No es una iniciativa oficial, el presidente está con la fijación de lograr la estabilidad económica y generar crecimiento, por el proceso de industrialización y por supuesto el tema de la salud”.

“Estamos en un momento muy difícil y pensar en candidaturas es electoralizarlo todo, yo creo que no es el momento, pero cada partido tomará su decisión; realmente pienso que todavía hay desafíos fuertes, estabilizar la economía, dar certidumbre, ese es el camino”, dijo el burgomaestre.

Ese hecho fue criticado por el propio Evo Morales. “EEUU nunca coopera sin condiciones. Las carpas del hospital móvil para atender a pacientes de dengue nos es por algo, es para algo. Debemos curar a nuestros enfermos, pero ¿vamos a vender nuestra soberanía por un hospital? ¿Por qué no se han tomado medidas de prevención antes?”. Sin embargo, dio el beneficio de la duda, aunque con sarcasmo comentó: “Tal vez ni siquiera han informado al hermano presidente Luis Arce. Con razón nuestros militantes dicen, ojalá no se cumpla, que hay que cuidar que nuestro gobierno no se vaya a la derecha”.