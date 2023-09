Campesinos arcistas califican de fracaso contundente el bloqueo postergado de evistas: “No somos ovejas de nadie”

“El fracaso contundente que ha tenido el otro grupo, ha demostrado que la CSUTCB orgánica (…) somos nosotros. El movimiento campesino no hace caso a un grupillo que quiere, partidaria y políticamente, dividirnos ”, dijo Efraín Mollo, uno de los dirigentes que salió en una conferencia de prensa en La Paz junto a toda la dirigencia que acompaña a Lucio Quispe, quien es el ejecutivo de la CSUTCB del bloque arcista.

“Nosotros no somos 'chitacos' ni ovejas de nadie, aquí hemos venido a defender una estructura orgánica. Si quieren una pelea política partidaria, es de ellos, no de nosotros, del movimiento campesino y no nos pueden usar a nosotros como ovejas para querer pelear en ese sentido”, añadió el mismo dirigente.