Campesinos convocan a congreso y empieza la pugna por la dirección nacional del MAS-arcista

Aunque este documento no establece quiénes tienen que ocupar los 16 cargos a disposición, Evo Morales siempre ocupaba la presidencia y las otras dos carteras más importantes entregaba a sus afines de los Interculturales y las Bartolinas, ahora es diferente y los tres grupos quieren la presidencia.

Para asumir alguna cartera se toma en cuenta la región, valle, altiplano y oriente, los dirigentes que sean nominados no pueden pertenecer a la misma región y deben rotar. No pueden ser nominados los ejecutivos de las organizaciones sociales; por tanto, los actuales dirigentes, Lucio Quispe (Csutcb); Esteban Alavi, Interculturales; y Guillermina Kuno, Bartolinas; no pueden postular a la presidencia.