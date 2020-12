Campesinos de Betanzos descontentos por candidatos arremeten contra Evo Morales

Escucha esta nota aquí

Una turba de campesinos de distintas provincias de Potosí arremetió contra el jefe de campaña del MAS, Evo Morales y contra otros precandidatos a la gobernación y el municipio de la ciudad capital. Según las imágenes que se vieron desde el lugar, los campesinos golpearon y lanzaron piedras contra los vehículos que habían llegado para la designación de candidatos.





“Hemos tenido que salir todos escapando, todos ocultos, disfrazados, yo escapé personalmente, les comento, he pasado el susto más grande de mi vida, porque ha sido un desmán de todos y bueno nunca me había asustado tanto”, dijo el ex candidato Orlando Careaga que estuvo en esa cita.





Ayer, Evo Morales convocó a la dirigencia del MAS y del Pacto de unidad a un ampliado en la población de Betanzos para elegir a los candidatos oficiales a la Gobernación y al municipio de la capital. En ese evento fueron electos Jhonny Mamani como candidato a Gobernador y Marcelino Choquehuanca al gobierno municipal.





Betanzos es un poblado considerado ciudad intermedia y se encuentra a 44 kilómetros de Potosí.





Careaga relató que la elección dentro de un edificio estatal se produjo en medio de la protesta de los campesinos que rodearon la plaza principal de Betanzos, “porque la cosa se estaba empezando a complicar porque tiraban piedras a las ventanas, rompían los vidrios, había mucho peligro; entonces dije si me empecino en seguir en la candidatura yo creo que salgo con los pies por delante”, relató Careaga a un medio de Potosí.





Dijo que los otros candidatos también decidieron retirar sus postulaciones porque lo contrario era arriesgarse a ser agredidos por los campesinos que no querían un candidato de la ciudad. Finalmente ellos nominaron a los dos aspirantes que Morales tuvo que proclamar, cuando fuera del edificio los campesinos arrojaban piedras contra las ventanas.





Lea también PAÍS Primeras candidaturas oficiales: Evo proclama a candidatos de Chuquisaca y Potosí con voto de los campesinos Las organizaciones del Pacto de unidad impusieron a los aspirantes y dejaron en el camino a los hombres fuertes del MAS