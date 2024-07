Campesinos de La Paz advierten con medidas

Los dirigentes de la Federación Única de Campesinos de La Paz “Túpac Katari” pasaron la noche del pasado jueves en la Casa Grande del Pueblo esperando el retorno del presidente Luis Arce, quien horas antes abandonó una reunión con este sector. Ese desplante ocasionó que los campesinos paceños evalúen medidas en caso de que el Gobierno no atienda sus demandas. El Ejecutivo los citó el 17 de julio para retomar el diálogo con Arce.



El pasado jueves, Arce se reunió con los campesinos de La Paz para abordar sus demandas. El mandatario, en pleno encuentro, se levantó y abandonó el diálogo. Prometió regresar y no lo hizo. Los campesinos esperaron el retorno del jefe de Estado e incluso se quedaron a dormir en Casa Grande del Pueblo a pesar de que intentaron sacarlos. Recién el viernes por la mañana salieron del edificio presidencial.



“El Gobierno, el presidente del Estado (Luis Arce) no nos ha dado una respuesta favorable a nuestro sector, pero además, el presidente nos abandonó (en la reunión) y no tuvo esa voluntad política para atendernos como un sector social contestatario, revolucionario y de vanguardia de los pueblos indígenas originarios. Por lo tanto, hemos dado 72 horas para que nos den una respuesta favorable a nuestras demandas, caso contrario analizaremos medidas”, anunció el ejecutivo de los campesinos de La Paz, David Mamani.