Campesinos de La Paz se alejan de Arce y no estarán en la marcha

La dirigencia campesina de La P az se aleja de Luis Arce. Este bloque no participará en la denominada Marcha por la Democracia , que se desarrollará hoy desde las 08.00 en las ciudades de La Paz y El Alto. Según el Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista, 125 sectores sociales estarán presentes en esta manifestación que rechaza el asalto militar del pasado 26 de junio. Evo Morales volvió a hablar de este tema y concluyó que lo que pasó esa jornada fue un “show bien montado” entre Luis Arce y Juan José Zúñiga.

La Federación Única de Campesinos “Túpac Katari” de La Paz organizó un ampliado de emergencia para analizar si asisten o no a la denominada Marcha por la Democracia. Este sector descartó su participación porque ya no quieren “ser más objeto de instrumentalización” del Gobierno.

“Hemos analizado minuciosamente sobre su gestión del Gobierno actual. Lamentablemente no nos ha atendido nuestras demandas, pliego petitorio, por lo tanto el pueblo soberano de las 20 provincias a la cabeza de sus autoridades ha decidido no asistir a esta marcha, porque ya no queremos ser más objeto de instrumentalización de un poder político o de cualquier partido político”, dijo el ejecutivo de los campesinos de La Paz, David Mamani.