Campesinos de los Tupac Katari determinan bloqueo de caminos a nivel nacional desde el 16 de septiembre

El dirigente campesino pidió a la población boliviana abastecerse de alimentos e insumos durante esta semana ante el “paro contundente” que cumplirán desde el lunes 16 de septiembre.



A su vez, manifestó que entre las conclusiones está la de desconocer y expulsar al vicepresidente Choquehuanca por traicionar a la nación aimara. También acordaron el desconocimiento al dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi por no defender los intereses de los trabajadores, y al ejecutivo de la Confederación de Campesinos Lucio Quispe, quien pertenece al “ala arcista”.



Mamani adelantó que el Pacto de Unidad solicitará ante las autoridades judiciales que puedan disponer “medidas de arraigo para el presidente Arce, el vicepresidente y ministros, para que sean sometidos a la justicia y sean encarcelados en las cárceles de San Pedro y Chonchocoro”.



La respuesta del Gobierno



Ante este anuncio, el viceministro de Régimen Interior y Policía, general Jhonny Aguilera, informó que el Gobierno consideró la posibilidad de habilitar puentes aéreos para no perjudicar a la población. Sin embargo, llamó a los movilizados a declinar sus medidas de presión para no perjudicar al país.