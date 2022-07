Campesinos marchan a La Paz en defensa de la tierra

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz informó que marcha hacia la ciudad de La Paz para reclamar los constantes avasallamientos a sus tierras y retardación en la titulación por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

En el pronunciamiento, respaldado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), también exigieron al ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remmy Gonzales, y al presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, que no solo respalden al sector intercultural, sino también a los campesinos que tienen sus tierras ocupadas de forma ilegal.

“Como Csutcb no defendemos a ningún ministro ni a ningún funcionario público, sino que les exigimos que cumplan con su función en la gestión pública, defiendan a nuestro gobierno, no se entrometan ni dividan a nuestras organizaciones. Ellos no están para representar en esas carteras a ninguna organización, sino que están al servicio del pueblo. Sean leales a nuestro hermano presidente y a nuestro instrumento político”, señala el punto siete del pronunciamiento.

La Csutcb pidió al presidente del Estado, Luis Arce, atender y recibir en una reunión a los trabajadores campesinos de Santa Cruz a su llegada a la sede de Gobierno para resolver sus peticiones y sugerencias.