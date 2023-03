Cancelaron personalidad jurídica del Partido Socialista y no hay ningún trámite de renovación

"La cancelación de la personalidad jurídica del PS-1 procedió por aplicación de lo establecido en artículo 93, inciso c) y en el 152 de la Ley Electoral del 5 de julio de 1991, en relación a la no participación en dos procesos electorales consecutivos y la no devolución del valor proporcional del costo de la impresión de papeletas electorales", señala el informe en respuesta a la diputada Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana (CC).