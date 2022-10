Canciller descarta convocar a embajada de EEUU por informe en el que confirma que hubo fraude

"No es necesario convocar a la señora Phillips, porque es un documento interno. EEUU se ve a si mismo como un imperio, nosotros somos un Estado soberano . No le vamos a dar importancia a este tema”, manifestó.

"No tiene mayor trascendencia en Bolivia ni en la comunidad internacional. No hay mucho que comentar. Lo que llama la atención es que ese reporte fue filtrado. Me pregunto quién lo filtró. Quién hizo la traducción, si es coherente. Hay hechos que son medio raros, no nos corresponde ahondar en eso, pero me queda el sabor de que hay una operación de propaganda política más que otra cosa”, concluyó el canciller.