Canciller justifica abstención de Bolivia en la ONU; considera que resolución puede avivar el fuego

El canciller Rogelio Mayta justificó en las últimas horas la abstención de Bolivia en la resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que condenó la agresión de Rusia a Ucrania.

La autoridad reafirmó la vocación pacifista de Bolivia, consideró que el pronunciamiento puede avivar el conflicto y expresó su esperanza que el diálogo pueda producir resultados que frenen la violencia.

Explicó que solo uno de los puntos de la resolución apuntaba a buscar resolver el conflicto por la vía del diálogo, de la diplomacia, y sostuvo que “la mitad del mundo” expresó la misma posición de Bolivia, pues 35 países se abstuvieron de votar, entre ellos China, India, Sudáfrica, “que en población hacen la mitad del mundo”.

“El tema es complejo, pero el motivo de la abstención es que la resolución que se promovía en la ONU tiene varios puntos y uno solo habla de que deberíamos buscar resolver todo este conflicto a través del diálogo, de la diplomacia. Hay otros muchos otros puntos que no contribuyen al acercamiento, que más que ser un puente para buscar una solución construyen una muralla y, probablemente, sean objeto de mayor distanciamiento e inclusive pueden avivar el fuego”, dijo.

Ayer desde la oposición se cuestionó la postura nacional, considerándola contradictoria y que no está acorde a lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE). En su discurso ante la Asamblea, el representante boliviano, Diego Pary, había condenado la agresión, pero en el momento de la votación sus palabras no fueron consecuentes con su acción.

“La resolución que lastimosamente se ha empujado en Naciones Unidas, lo puedo asegurar y lo podemos evaluar en un futuro cercano, no va a ayudar a que se resuelva la conflagración, o sea, no porque se la haya aprobado mañana ya no va a haber esa conflagración, no va a ocurrir así, más bien puede ser más leña al fuego, lastimosamente”, agregó en entrevista con el canal estatal.