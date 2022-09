Canciller señala que el informe de EEUU sobre las elecciones de 2019 es impertinente y no cambia nada

El canciller Rogelio Mayta afirmó este viernes que el informe de Estados Unidos, que confirma la existencia de irregularidades en las elecciones de 2019 , “no cambia nada” en el país, es impertinente y no tiene ninguna trascendencia.

La autoridad nacional consideró “ inapropiado” que políticos de una nación ajena discutan temas concernientes a otro país . Aseguró que no existirá mayor repercusión sobre el tema en el mundo ni en Bolivia.

“Ese reporte no cambia nada, acá en Bolivia se desarrollaron procesos en la justicia, tuvieron una cierta conclusión, eso no varía, no cambia”, indicó el ministro de Relaciones Exteriores en conferencia de prensa.