Cancillería enjuicia a magistrado de la CAN que votó contra Bolivia por la venta diferenciada de combustibles a choferes extranjeros

El fallo del Tribunal de la CAN apunta a que los transportistas de esos países miembro no sufran discriminación o trato no igualitario al momento de comprar gasolina o diésel en el territorio de Bolivia. Y a partir de este evento, el Gobierno nacional reparó en Brito, a quien no va a dejar "en la impunidad", según palabras de Lima. Entonces observó la manera en que este fue nombrado para el cargo en la CAN.



“La Cancillería le ha iniciado un proceso penal por una serie de tipos penales en relación a la asunción de su cargo, no ha habido una decisión del pueblo boliviano, de un plenipotenciario que pueda presentarlo como candidato, y ese proceso está actualmente radicado contra el juez (gustavo García) del tribunal andino que representa a Bolivia”, dijo el ministro de Justicia en conferencia de prensa.