Candidatos a magistrados deben tramitar 10 certificados y 6 declaraciones juradas

Luego deben ir al ministerio de Defensa a tramitar su libreta de servicio militar ; también deben ir a la Contraloría General del Estado a tramitar un certificado de solvencia fiscal, que significa que el candidato no tiene cuentas pendientes con el Estado en materia económica.

El cuarto certificado que requiere el aspirante a magistrado es en su área, un documento que acredite que no tiene procesos pendientes en el Órgano Judicial, conocido como, certificado Rejap. El quinto es otro que ahora también otorga el Órgano Judicial, el certificado de no violencia, para verificar que el candidato no tenga sentencias por ese hecho, tramitado ante el Cenvi.