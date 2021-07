Carlos Romero dice que el gobierno de Evo nunca pidió pertrechos militares ni a Argentina ni a nadie

Escucha esta nota aquí

El exministro de Gobierno, Carlos Romero declaró a EL DEBER que en toda su gestión en esa cartera de Estado "y mucho menos en noviembre de 2019" nunca realizó gestiones ni pedidos de pertrechos a ningún país.

“Primero que no ha habido ninguna solicitud de parte del Estado Boliviano, por lo menos de parte del Ministerio de Gobierno o del Ministerio de Defensa. No hubo ninguna solicitud, ni con Argentina, ni con Ecuador, Paraguay, ni Brasil, ni Venezuela ni con nadie”, dijo.

Posteriormente, insistió: “Quiero dejar claramente establecido de que no hubo ninguna solicitud en mi gestión, no sólo en 2019, desde 2012, nunca hemos realizado pedido alguno a un gobierno extranjero para pertrechos, salvavidas, mucho menos armamento bélico ni nada que se parezca. Lo afirmo categóricamente, mucho menos en la coyuntura de esos días”.

La ministra de Seguridad de Argentina, Sabina Frederic, informó que el 7 de noviembre de 2019 el gendarme Eugenio Cozzi modificó la regulación para mandar armamento a Bolivia. Ese día se inició el proceso de ingreso de los pertrechos argentinos al país, tres días antes de que Evo Morales renuncie a la Presidencia. La autoridad argentina confirmó que se inició el trámite para enviar el material ese día.

Al día siguiente, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, le dijo a este medio que no tenía esa información y conminó a la ministra de seguridad del vecino país que demuestre si es que el pedido salió del Gobierno de Morales.

En el programa ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio, el ministro de Justicia, Iván Lima Magne, señaló que los hechos relevantes y que deben indagarse están en la remisión de ese material de Argentina. “Efectivamente la solicitud se hace cuando estaba en el Gobierno el presidente Evo Morales y tenían el ministro (Javier) Zavaleta y (Carlos) Romero el control de la tramitación de este ingreso de armas. Y se hace en Argentina por una cantidad mucho menor a la que efectivamente llega al país, 3.600 cartuchos, y efectivamente llegan 70 mil".

Subrayó que las autorizaciones posteriores, tras la salida del expresidente Morales y los ministros Zavaleta y Romero, tuvieron que realizarse por los militares que estaban al mando, Yury Calderón en el caso de la Policía, y el general (Gonzalo) Terceros en el caso de las FFAA, es lo único que podría explicar el arribo de un avión argentino a la base militar de El Alto, en La Paz.

La periodista Mónica Salvatierra le preguntó nuevamente si la solicitud la hizo el Gobierno de Evo Morales, y le pidió que le especifique en qué fecha la realizó. Lima replicó: “No, no son mis palabras, no hizo ninguna solicitud el gobierno de Evo Morales, en ningún momento le dije eso. Señalé que cuando se hace la solicitud en Argentina, estaba como presidente Evo Morales”.

El exministro Romero reiteró que no conoce de ningún pedido que haya hecho Bolivia. “Es decir, si la Argentina decidió enviar armamento o material o pertrechos, seguramente es una decisión unilateral de ese país, o la habrán coordinado con los opositores del MAS. Yo no sé, pero de parte nuestra no hubo ninguna solicitud, en absoluto.