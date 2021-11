Carlos Valverde: “Todo apunta a una cuestión económica”

Escucha esta nota aquí

“Todo apunta a una cuestión económica”. De ese modo el analista y periodista Carlos Valverde identifica la causa del paro nacional promovido por varios sectores del país en rechazo a leyes que impulsa el Gobierno nacional, la cuales son consideradas anticonstitucionales por una parte de la población.

El periodista y analista, que estuvo participando en el programa 'Influyentes' de EL DEBER Radio, explicó su postura basado en la falta de acceso a recursos que tiene el Gobierno.

“El país está reventado económicamente. No tiene alternativa de crédito suficiente (el Gobierno nacional), su capacidad de emisión de bonos es muy reducida. El PIB no crece. Tenemos multas con Argentina porque no le mandamos todo el gas, se está cerrando una boca de los pozos en San Alberto”, advierte Valverde.

Estos y otros factores, según el analista, son los que causan que el Gobierno nacional presione lo más que pueda con leyes que la gente empieza a tenerle miedo, lo cual provocaría que no haya protestas ciudadanas más adelante.

Valverde además dijo que el Gobierno nacional está tratando de ligar las protestas contra las leyes que promueve, con un supuesto nuevo caso de golpe de Estado.

Primero fue el presidente Luis Arce y luego el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quienes señalaron que el paro nacional no busca la abrogación de una ley, sino el cambio de Gobierno. El ministro Del Castillo dijo que están buscando abrogar la ley, para después tumbar otra y protegerse de juicios, mientras que el mandatario aseguró que lo que quieren los cívicos es desalojar al Gobierno, no quieren cambio de leyes. Así lo indicó el analista.

“Es peligroso lo que está pasando en el país. El Gobierno marca sus propios imaginarios. La ley de ganancias ilícitas y sus colas no tienen ninguna relación con los juicios. Salvo que tengan en la mira en la ley de ganancias ilícitas a una lista grande de personas, a quienes van a tratar de ligar con el supuesto golpe de Estado”, dijo Valverde.

