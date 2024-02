Carnaval: Arrancó la fiesta grande y piden disfrutar sin excesos ni violencia

Sebastián Arce, psicólogo y orientador de CIES, pide no descuidar la protección para evitar enfermedades de transmisión sexual, prevenir casos de VIH/sida y embarazos no deseados.

“Si no soy responsable me enfrento a consecuencias”, dice Arce al señalar que hay que tomar conciencia sobre la prevención y hace énfasis en que el único método capaz de evitar un embarazo no deseado y, a la vez, una enfermedad de transmisión sexual es el preservativo, porque es un método de barrera. No solo los hombres pueden usarlos sino también las mujeres.