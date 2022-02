Carolina Ribera habla de "traición" de exministros de Jeanine Áñez que pactaron con el MAS

Escucha esta nota aquí

Atando cabos y desde su encierro en una cárcel de La Paz donde guarda detención preventiva, la expresidenta Jeanine Áñez dio cuenta de que muchos de sus excolaboradores pactaron y negociaron con el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Así lo afirmó Carolina Ribera, hija de la exmandataria, quien señaló este lunes a EL DEBER que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, figura en la lista de personas que "defraudaron y decepcionaron" a su madre.

Según Ribera, Jeanine Áñez en ningún momento hizo acuerdo con el partido azul; sin embargo, desde su entorno de confianza sí hubo tratos para proteger a personas afines al ahora partido de Gobierno.

"Muchos colaboradores de mi madre (Jeanine Áñez) negociaron con el MAS y protegieron a muchos masistas, fue gente en la que ella confió, pero que la defraudaron", sostuvo la joven.

Sin adelantar más, Ribera manifestó que en su momento se conocerán más detalles al respecto y reiteró que Arturo Murillo, quien se encuentra detenido en Estado Unidos, sería una de los rostros de esta traición contra la expresidenta interina.

Esta semana será crucial para el futuro de Áñez, puesto que el jueves 10 de febrero, a horas 09:00, comenzará el juicio en su contra por el caso 'Golpe de Estado II', referido a su llegada al poder en medio de la crisis de 2019 que se dio después de las fallidas elecciones de ese año y la renuncia a la Presidencia por parte de Juan Evo Morales.

Por otro lado, la exmandataria publicó una nueva carta en sus redes sociales y expresó que jamás podrá devolver el sacrificio que su entorno actual hace por ella, entre ellos sus hijos, gente cercana a los presos políticos y sus familias.

Carta de la ex Presidenta Constitucional de Bolivia y presa política, #JeanineAñez, a sus hijos y familia, a los presos y perseguidos políticos y familias, a Bolivia y a la comunidad internacional, antes del inicio este jueves del #JuicioILEGAL #JuicioOral en su contra.#Justicia pic.twitter.com/BUV9ASiu6g — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) February 7, 2022

"Mi eterno agradecimiento a los hombres y a las mujeres que no nos abandonan (...), que me hacen saber y sentir que no estoy sola, que no estamos solos, que luchan día a día contra tantas injusticias sin pedir nada a cambio. No hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo permita", reza parte del escrito.

Además, Áñez señaló que "Bolivia no merece que, a nombre de la élite política masista, sea sometida a todos los abusos y los atropellos que comete un gobierno que ataca con su poder político y judicial a las personas que defienden la democracia, la libertad y la igualdad ante la ley".

Lea también PAÍS Áñez critica a la justicia y da por hecho su fallo La expresidenta dijo que será condenada como una mujer que dio su “vida contra las dictaduras”. Su juicio inicia el jueves