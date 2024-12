Carrera preelectoral está en marcha; políticos buscan pactos y candidatos

El comienzo de esta fase y todo el proceso se desarrollará en medio de una creciente crisis económica, que según un experto no afectará al Gobierno de Luis Arce, que garantizó un presupuesto millonario para su campaña con recursos del Estado, y que a la vez, mostrará una campaña muy desigual para el resto de los aspirantes.

Pero no son los únicos, desde Cochabamba Manfred Reyes Villa, quien ya logró legalizar su propia sigla política, que es Súmate, avanza solo en este primer tramo, seguro de su estrategia y dejando en claro que las únicas alianzas que acepta, son las que apoyarán su candidatura.

Todo por la silla presidencial

Así como Evo Morales busca una sigla para postularse a pesar que hay un fallo constitucional que lo inhabilita, los opositores también buscan partidos para hacer alianzas, tal es el caso de Mesa que ya no tiene el apoyo del FRI porque esa sigla pactó con Tuto.

En cambio, Tuto no vuelve sus pasos tras anunciar su precandidatura y su alianza con el FRI que se llama ‘Libre’, y está seguro que en el acuerdo que firmó con Mesa, Doria Medina y Camacho, ganará su planteamiento. “Yo estoy convencido que la propuesta que tenemos va a ser la que va a prevalecer porque si no, no hubiera hecho esto”.