Carvajal: “En Bolivia los huevos deben ser muy baratos, porque nos han tirado decenas”

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, fue víctima de agresiones este jueves por la mañana, por parte de simpatizantes del MAS, frente a juzgados en la ciudad de La Paz.

La activista dijo que Carolina Ribera, hija de Jeanine Áñez, y otras personas fueron amedrentadas en la antesala del juicio con la expresidenta, que no llegó a concretarse por la anulación del auto de apertura.

“Me han gritado, menos mal que me han protegido, sino estaría en el suelo, en el hospital. A toda la comunidad nacional e internacional, este juicio no es justo, ella no tiene la culpa penal que se la acusa. Deben ser muy baratos en Bolivia los huevos, porque han tirado en nuestras cabezas docenas de ellos”, expresó.

Anticipó la presentación del libro ‘Relato de un pueblo’, este viernes, a las 11:00 en oficinas de la APDHB, escrito que explica la participación de esa instancia durante los hechos registrados en 2019.

“Ha sido muy duro, quiero hacer una denuncia pública, esas organizaciones gritaban ‘asesina’, y preguntaban dónde estaba cuando ocurrió lo de Senkata y Sacaba. He pedido seguridad para esta casa, que es la casa de ustedes, la casa de los derechos humanos”, agregó Carvajal.