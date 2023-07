Carvajal renunció a ser monja y eligió a Bolivia como hogar

“No tengo familia cercana, no he querido hacerla. Mis compañeras se fueron después del 80 y yo decidí quedarme y enfrentar porque me quitaron el ítem de directora de escuela, pero luego me lo devolvieron para trabajar en la escuela de Llojeta. Luego viajé por todo el país desde la primera marcha de los pueblos indígenas, con la educación y con la atención en salud. He conocido los rincones increíbles de Bolivia y he hecho de ustedes mis wawas, no las hice propias porque he estado más preocupada por los hijos de otras mujeres”, señaló.