Carvajal resiste acostada en un colchón desde la Apdhb, cercada por 60 policías

Amparo Carvajal, la octogenaria activista, resiste en su protesta contra la toma de la casa de derechos humanos desde un colchón ubicado en la terraza del edificio en la avenida 6 de Agosto de La Paz. La silla de plástico blanca, desde donde solía saludar a quienes apoyan su medida, luce vacía desde el miércoles. La mujer expresó su molestia por el avasallamiento y el “cerco” policial al inmueble por 60 efectivos. Se siente fortalecida pese a que lleva 49 días de vigilia general y nueve desde que ingresó a la construcción donde no tiene acceso a servicios sanitarios ni agua lo que la obligó a usar pañales desechables .

“Estoy aquí y ahora voy a salir, pero siempre para cambiarme y usar los pañales procuro estar un poco atrás de la carpa. Tengo un colchón que me han hecho llegar, tengo un cargador portátil, aquí no tengo electricidad ni agua ni nada, mi vida es un poco lenta. Desde la mañana estoy en la cama, mira, qué floja”, respondió la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) a EL DEBER ante la consulta de por qué no se la vio estos días, como de costumbre, sentada en su silla o tomando el sol al borde de la terraza del inmueble.