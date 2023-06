Carvajal suma apoyo de sectores e irá a instancias internacionales

La subcentral de Tariquía, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el Colegio de Abogados y la Federación de Profesionales de Santa Cruz, además de otros sectores autoconvocados de Oruro, El Alto, la Juventud Yungueña, la delegación montereña y plantaformas, como Otra Bolivia es Posible, emitieron comunicados de respaldo a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, quien realiza una vigilia desde hace 15 días en rechazo a la toma de las oficinas nacionales.



“La permanente violación de los derechos humanos (por parte) del Gobierno nacional no tiene límite, no satisfecho con cooptar organizaciones representativas y defensoras de la sociedad civil, pero además la descarada apropiación de la Defensoría del Pueblo, ahora quieren quitarnos una de las pocas voces que nos quedan como la Apdhb”, dice parte del manifiesto de la Subcentral de Tariquía.



En el documento destacan la labor de Carvajal y la califican como “una mujer ejemplar y valiente que se rige como defensora de nuestros derechos”.



La vigilia instalada por la activista octogenaria ya lleva 15 días. El vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Félix Oros, visitó la acampada y mostró su apoyo a Carvajal quien dijo que pasó noches largas y de dolor.



“Nos hicimos presentes para expresar todo nuestro apoyo y respaldo a esta gran mujer y luchadora, Amparo Carvajal, quien es víctima del ataque furibundo del sistema de Gobierno que pretende desarticular a instituciones como la Asamblea de Derechos Humanos, para actuar libremente contra quien se les oponga”, dijo el jurista.



En la semana, la justicia emitió dos fallos adversos para Carvajal. El primero se planteó contra la Policía porque observaron “protección” durante el “avasallamiento” de la dirigencia de Édgar Salazar. El segundo amparo fue por la toma de las oficinas.



El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a Carvajal y Salazar, quienes por separado se atribuyen la representación de la Apdhb, a buscar vías de soluciones que den fin al conflicto de esa institución.



La justicia sugirió llamar a un congreso primero a través de la conciliación y de no ser posible con ayuda del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se ocuparía de las elecciones.