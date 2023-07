Carvajal vuelve a pisar la sede de Derechos Humanos tras 41 días

“Que me agredan, qué más da. Ya son 40 días y, ¿no les parece que he sido bastante agredida? Han pensado que no iba a poder subir la escalera y he podido. Ahora voy a quedarme aquí hasta morir”, sostuvo Carvajal desde la terraza de las oficinas ubicadas en la calle 6 de Agosto de la ciudad de La Paz.