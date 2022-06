Casi 20 uniformados ya fueron dados de baja de la Policía por el motín de 2019

Escucha esta nota aquí

El mayor Erwin Morales Rosas y el sargento Evert Cáceres Fernández, son los dos policías que en las últimas horas pasaron a engrosar las filas de los 19 uniformados que ya fueron dados de baja de la institución verde olivo, según informó el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, a través de su cuenta en Facebook.





“Informamos al pueblo boliviano de la baja definitiva del ex My. de la #PolicíaBoliviana, Erwin Morales y el ex sgto. My. Edwin Cáceres por cometer faltas disciplinarias graves. Un paso más para dar justicia al pueblo boliviano, por los lamentables hechos acaecidos en la gestión 2019”, señala la publicación de la autoridad.





En mayo de 2021 se comunicaba la baja definitiva del primer policía por el motín que protagonizaron en 2019, desde entonces se fueron sucediendo los fallos en distintos departamentos. En febrero de 2021 el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, presentó denuncia contra 27 uniformados a quienes acusó de haber instigado al motín.





Este jueves fue el turno de otros dos policías que estaban en Cochabamba cuando sucedieron los hechos. Curiosamente, Cochabamba es el departamento donde más sanciones se produjeron. En todos los casos, los abogados defensores anunciaron la apelación ante el Tribunal Superior Disciplinario de la Policía, incluso algunos mencionaron la posibilidad de acudir a instancias internacionales cuando concluya el proceso ordinario en los tribunales nacionales.





Según los datos del propio Gobierno, las bajas están confirmadas para el general Yuri Calderón; los coroneles Iván Rojas, Aníbal Rivas, Nelson Flores Claros, Jaime Zurita y Erland Guerrero Paredes.





También para los mayores Daniel Capriles Sánchez, Jorge Salazar Ramírez, Edwin Silva García, Jhamil Sandy Gonzáles y ahora se suma Erwin Morales Rosas; los capitanes José Vargas Barrón, Ivonne Barrenechea y Marcelo Gutiérrez; y cierra el grupo de oficiales el subteniente Deymar Lima Quispe.





Les siguen en la lista tres suboficiales: Cecilia Calani, Javier Triguero Pairumani y Jaime Castelú Coca; finalmente estaría el sargento Evert Cáceres Fernández, con el que suman los 19 policías desvinculados.