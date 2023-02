Casi 32.000 estudiantes no cobraron el bono Juancito Pinto en 2022

De acuerdo con el Ministerio de Educación, 31.775 estudiantes no cobraron el bono Juancito Pinto en 2022 (el universo de escolares en el país es de 2.316.385). Desde esa cartera de Estado señalaron: "Tal como se establece en el Artículo 4, parágrafo V del Decreto Supremo No. 4807 (que define la entrega del beneficio), los saldos no ejecutados son revertidos a la CUT (Cuenta Única del Tesoro), los cuales formarán parte del financiamiento del Bono Juancito Pinto - Gestión 2023".