Caso armamento: exembajador argentino admite que pudo existir un “circuito paralelo”

“Siempre puede existir un circuito paralelo”, admitió en las últimas horas el exembajador argentino, Normando Álvarez, sobre el envío de armamento a Bolivia durante la crisis política de noviembre de 2019.

El exrepresentante de la vecina nación asegura que desde esa misión no se actuó contra la administración de Evo Morales, aunque reconoce que fueron momentos de mucha convulsión e irregularidades.

“La Embajada argentina no participó en nada en contra del gobierno de Evo (Morales). Como Embajada no estuvimos involucrados en algo raro, claro que siempre puede existir un circuito paralelo. Era un momento de anarquía e irregularidades”, dijo en entrevista con radio Con Vos.

Álvarez es uno de los exfuncionarios de la administración de Mauricio Macri denunciado por supuesto “contrabando de armamento”, en referencia a las municiones y gases que fueron transportados a Bolivia tras la asunción de Jeanine Áñez.

Reveló, además, que la solicitud de reforzar el resguardo de representación diplomática fue realizada con mucha anticipación. “Había pedido un mes antes, frente a la conmoción que se recibía, seguridad, porque no la había ni en la Embajada ni en la residencia. Dos días después de la renuncia de Evo, llegó un comando de Gendarmería Nacional con armamento y chalecos antibalas”, acotó.

Sin embargo, considera extraña la forma en la que aparece la carta de agradecimiento que se atribuye al excomandante de la Fuerza Área Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros, que destapó la polémica por la entrega del material anti motín.

“Buscaron durante 18 meses y encontraron algo, una nota que yo no me acuerdo de haberla tenido y que el militar aduce que no es su firma y segundo que él había renunciado un día antes. Me molesta mucho porque la Embajada no participó en nada, en reuniones secretas, nada”, complementó.