Caso cura pederasta | Pedro Lima, exjesuita: “El tema Juan XXIII es la punta del iceberg; es fuerte lo que se viene”

Desde Paraguay, donde radica desde 2012 por razones políticas, Pedro Lima Salazar, exreligioso de la Compañía de Jesús, aseguró que el caso del sacerdote Alfonso ‘Pica’ Pedrajas es apenas el inicio de un largo historial de abusos dentro de la Iglesia católica, y que los ex alumnos del Colegio Juan XXIII están haciendo su propia investigación, a la que está coadyuvando.



- ¿Por qué volvió a denunciar si antes le costó la expulsión?



Hay muchos otros temas que están en proceso. La Compañía de Jesús siempre ha tratado de desacreditarme y atacarme. El tema Juan XXIII es la punta de un iceberg. Es fuerte lo que se viene.



- ¿Conoce otras personas que trataron de denunciar y sufrieron represalias?



Sabemos de varias personas que han recibido represalias, pero creo que mi caso fue paradigmático, marcó una línea para que los religiosos no denunciaran.



- ‘Pica’ habla de 85 víctimas en su diario ¿Por qué no aparecen más denunciantes?



Hay una especie de política de amedrentamiento, como un grupo de acción de ellos para contraatacar. No es fácil enfrentarse a la Iglesia Católica, la institución más poderosa a escala mundial.



A mí me difamaron, me atacaron, me amedrentaron; sin embargo, esto empieza a conocerse y no se detendrá porque hay muchos casos que no han visto la luz. Las víctimas son muy vulnerables, pero ya están en contacto para poder dialogar.



- ¿A qué se refiere con que son vulnerables?



A que son de escasos recursos económicos para gestionar temas legales, o con desconocimiento de los procesos a seguir.



- ¿Lo ha contactado alguna víctima de abuso?



Sí, con los ex alumnos tenemos contacto con varias víctimas, pero tenemos que romper… no tanto el miedo, sino que debemos buscar de la mejor manera los canales para ir gestionando esta crisis.



Nos sentimos parte de un grupo que ha sido vulnerado en sus derechos porque hay torturas, tratos degradantes e inhumanos, abusos de tres tipos, de conciencia, de poder y sexual.



- La Iglesia (Osvaldo Chirveches) reportó dos denuncias...



La comisión de la congregación no representa un principio de solución.



Tienen el caso de Lucho Roma, que cometió abuso y que además producía pornografía infantil, cosa que se hizo pública en varios medios de comunicación, pero no se dio parte a la instancia judicial. Ha quedado en una promesa de llevar a la congregación de la Doctrina de la fe, en Roma, que es inoperante.



- ¿Cuántas son las víctimas registradas por los ex alumnos del Juan XXIII?



Ellos lo darán a conocer, es una información que no me corresponde dar a mí, sino a un vocero autorizado.



- ¿Estas víctimas que aparecieron, son de ‘Pica’ o de otros religiosos?



Tratarán de callarme de muchas maneras. Es fuerte lo que se viene, me siento presionado porque lo que viví en la congregación tuvo consecuencias negativas en mi vida en muchos sentidos. Es un problema que remueve todos los resortes y la autoestima.



- Los jesuitas lo convocaron a venir a formalizar sus denuncias ¿Vendrá a Bolivia?



La Compañía de Jesús ha emitido un comunicado directo en el que me convocan ante su instancia de investigación y el Ministerio Público, pero me siento devastado y no tengo confianza como para acercarme a ellos. Lo que estamos haciendo (con los exalumnos) es preparar el legajo de expedientes, no es un solo caso.



Lo que ellos (los jesuitas) siempre hacen es atacar y difamar. No es raro que su respuesta no sea conciliadora o reparadora porque es un grupo de poder aún vigente. Nosotros acudiremos a la instancia internacional, pero eso será más adelante. Coordinamos con otros grupos, como los ex alumnos del Juan XXIII de la Compañía de Jesús, no podemos hacer acciones solitarias.



Tengo mis reparos (con acudir al Ministerio Público) porque las acusaciones contra mí siempre han existido.



- ¿Confía en la justicia boliviana?



Agotaremos fuentes, pero si no hay una respuesta iremos a instancias mayores.



- ¿Qué sintió cuando el caso explotó?



Tenía que suceder porque son muchísimos casos que no han visto la luz. Es terrorífico lo que he vivido, me causa sensaciones muy encontradas interiormente porque aún me cuesta hablar de algunos temas que iré sacando poco a poco.



- ¿Qué temas le resultan difíciles de abordar?



Hay temas personales no expresados aún porque es un proceso. Todavía me cuesta por todo lo que estoy viviendo.



- ¿Qué siente cada vez que sabe de una nueva víctima?



Dolor e impotencia porque hasta ahora no hallamos un canal que dé solución, sino confrontación, ataque y difamación.



- ¿Qué filtros tenía la Iglesia para evitar a los pederastas?



No había filtro alguno. Ojalá que mejoren los controles porque más bien han logrado organizarse en un grupo de poder que puede hacer mucho daño; tiene los medios para imponerse.



Cuando hice mi denuncia, el dominico O.U., uno de los novios de ‘Pica’, que aparece en su diario, dijo que me destruiría, me reprobó en su materia en la Universidad Católica.



- ¿Cómo es que mandaron a Bolivia a Luis Tó?



Fue sentenciado en Barcelona por abusar de una niña de ocho años e inmediatamente Marco Recolons lo trajo a Bolivia como profesor en el noviciado, de Ética y Moral Sexual.





PERFIL



PEDRO LIMA SALAZAR



Exjesuita (54 años) expulsado de la Compañía de Jesús en 2001. También fue constituyente (MAS)por Cochabamba durante la modificación de la Constitución boliviana de 2009. En 2012 se refugió en Paraguay, luego de cuestionar a Evo Morales.