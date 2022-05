Caso Dávila paralizado y la Fiscalía sigue sin conocer acusación sobre narcotráfico

Escucha esta nota aquí

Han pasado casi cuatro meses desde que el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, fue detenido en el penal de San Pedro, hasta el momento su caso está paralizado y el fiscal departamental, William Alave, dijo que la próxima semana se conocerá el avance del caso. EL DEBER conoció que el mismo está paralizado porque no hay ningún informe.





“Nos hemos reunido con la investigadora que está investigando el caso, nos ha señalado que la próxima semana nos va a presentar el informe respectivo, en el cual se va a determinar si existen o no elementos (sobre delitos de narcotráfico), que sin duda se hará saber de manera oportuna esa conclusión”, dijo el fiscal de La Paz.





El sábado 22 de enero en la noche, el exjefe policial fue detenido en la fronteriza población de Villazón, pues días antes habían surgido acusaciones sobre protección al narcotráfico. Dos días después fue cautelado y enviado a prisión preventiva por el lapso de seis meses, ese plazo está a punto de cumplirse.





De acuerdo con los datos de la misma Fiscalía, el caso era investigado por legitimación de ganancias ilícitas; pero cuando surgió la acusación de narcotráfico el expediente fue pasado a la Fiscalía antinarcóticos, eso sucedió una semana después de que Dávila fuera trasladado al penal de San Pedro en La Paz.





Desde entonces, es decir, desde principios de febrero, el caso de Dávila está en manos de los fiscales antinarcóticos quienes hasta el momento no avanzaron nada y tampoco devolvieron el expediente a la Fiscalía de materia.





Por esa razón la defensa del ex jefe policial alista un pedido de cesación a la detención preventiva. Esta audiencia debe ser fijada en estos días, pero las autoridades no informaron nada. EL DEBER se contactó con Ramiro Uriarte, abogado defensor de Dávila, quien dijo que no hará declaraciones sobre este tema.





El 22 de abril pasado el fiscal Alave admitió que “por el momento” la investigadora no había encontrado ningún elemento que vincule al exjefe policial con el narcotráfico y que seguirían investigando.





Una semana después, el propio Alave declaró que Dávila sería propietario de al menos 50 bienes inmuebles no solo en Cochabamba, sino en otras regiones del país y precisó que se podría investigar el origen lícito de esos bienes, porque Dávila era funcionario público.





Esta tarde, el fiscal afirmó que no tienen un informe de la investigadora sobre delitos de narcotráfico y la defensa del exjefe policial prepara su audiencia para obtener su libertad.





