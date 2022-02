Caso de Senador acusado de violación llegó a La Paz en 2021 y este trató de parar la denuncia

Escucha esta nota aquí

El edicto judicial que publicó el Órgano Judicial revela que el caso de violación que acusa al senador suplente, Hilarión Padilla Mamani, llegó a la Fiscalía de La Paz en mayo de 2021 y no existe ningún reporte sobre las acciones que haya cumplido ese despacho en la sede de Gobierno. Asimismo, el documento legal refiere que el acusado ofreció a su víctima un arreglo para no llegar a instancias judiciales.





Entre los elementos de prueba que los dos fiscales de Santa Cruz presentaron para imputar al senador del MAS figuran: un “memorial de solicitud de cooperación directa de la ciudad de La Paz de fecha 3 de mayo del 2021 (…)" y una "orden de citación para declaración del denunciado mediante cooperación directa a la ciudad de La Paz de fecha 3 de mayo del 2021”, señala el documento oficial y no figura ninguna respuesta de sus pares paceños.





El 18 de octubre del pasado año, el Juzgado de Instrucción Sexto en Materia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer, en Santa Cruz, emitió el edicto mediante el cual se formalizó la imputación en contra de Hilarión Padilla Mamani, que resultó ser primer senador suplente de Virginia Velasco (MAS) por el delito de violación en contra de una de sus militantes, sin embargo, hasta el momento, las autoridades no detuvieron al agresor.





EL DEBER logró contactarse con el acusado, en una breve declaración este dijo que ya pidió licencia de su partido y del Senado para defenderse desde el llano y que él nunca fue notificado con el inicio del juicio.





Sin embargo, la querella que presentó la familia de la muchacha agredida refiere que en el Servicio General de Identificación Personal (Segip), los datos del senador no están especificados y dan direcciones genéricas, es por esa razón que todos los actos judiciales fueron colocados de manera virtual, incluso el edicto.





El documento también señala que el imputado, a través de terceras personas, intentó tomar contacto con la víctima para “arreglar” el problema y que la familia rechazó cualquier tipo de encuentro con el agresor.





“El comportamiento del imputado indica su voluntad de no someterse al proceso, ya que el imputado tiene conocimiento del mismo, puesto que le manifestó a la denunciante mediante mensajes por WhatsApp que ‘cómo lo iba a denunciar’, que por favor desista. Asimismo, incitó para que otras personas contacten a la víctima para que acepte hablar con él y que desista del proceso, por lo tanto, el imputado Hilarión Padilla Mamani tiene conocimiento del proceso en su contra y no se ha presentado para su declaración informativa, por lo que no tiene voluntad de someterse al proceso penal en su contra”, señala la parte conclusiva del edicto.





Finalmente, los fiscales del caso pidieron la detención preventiva de Padilla Mamani en el penal de Palmasola por el lapso de seis meses porque tiene todas las posibilidades de obstaculizar las investigaciones.