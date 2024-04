Caso fraude electoral 2019: Edgar Villegas reaparece y la Policía despliega agentes de inteligencia en la rueda de prensa

No hay miedo



El ingeniero Villegas reapareció ayer ante los medios de comunicación en las oficinas de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y aseguró que el caso abierto en su contra es contra todos los que salieron a las calles en 2019 y que la justicia tendrá que acusar a toda la ciudadanía si busca culpables.



Más delgado y luciendo una frondosa barba, el informático que lanzara la alerta en 2019 adelantó que asumirá su defensa, aunque no fue notificado con la denuncia, ni siquiera conoce la imputación que ya presentó la fiscalía. “La verdad es única e irrefutable y no van a lograr cambiarla, quiero decir algo al pueblo boliviano que ha luchado de forma no violenta, que hemos luchado durante los 21 días, que no nos vamos a rendir ante las injusticias, que no tenemos miedo, no nos van a doblegar carajo”, bramó el profesional en su aparición.



La plataforma “Otra Bolivia es posible” ya prepara las protestas y la primera medid será un plantón en la plaza Abaroa, donde están ubicadas las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Los políticos



La dirigencia política no se mantuvo al margen de este caso, los opositores lanzaron sus acusaciones en contra del masismo y consideran que intentan distraer la atención de la opinión pública para tapar la debacle económica.



Los evistas creen que se trató de una estrategia destinada a dañar la imagen del país y aplaudieron el juicio que se abrió contra Villegas, pero no mencionan la protesta ciudadana que invadió las calles los 21 días que duró el conflicto en La Paz.



“Ese (Edgar) Villegas tan experto en cuestiones cibernéticas no mostró quién había alterado, algún botoncito de una computadora para que nos diga fraude, simplemente hablaron, como hasta hoy en día siguen hablando, por tanto, por mentiroso ha causado problemas constitucionales en el país tiene que ser procesado”, condenó el senador Félix Ajpi. No se conoce la fecha que será convocado Edgar Villegas a declarar.





DESAPERCIBIDOS



Los integrantes de las plataformas ciudadanas que lucharon en 2019 no se dieron cuenta de la presencia policial, pese a que lanzaron estribillos en plena avenida 6 de Agosto



MIGUEL ROCA



El diputado Miguel Roca (CC) se acercó a hablar con la decena de efectivos que se desplegó en puertas de la APLP y poco después los policías decidieron retirarse del lugar