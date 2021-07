Caso fraude: opositores no ven creíble el informe de la Fiscalía y lo tildan de "montaje" al igual que el supuesto golpe

Escucha esta nota aquí

Después de que la Fiscalía General de Estado disolviera el caso del fraude electoral que fue detectado luego de las fallidas elecciones de octubre de 2019 y que desencadenó en la salida de Juan Evo Morales del poder, vuelven a florecer los vistazos de lo que fue aquel escenario y denota un rechazo que emerge desde diferentes frentes, exautoridades y usuarios de redes sociales.



El primero fue el expresidente de Bolivia y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien a través de su cuenta de Twitter tildó la investigación encargada por la Fiscalía de "extemporánea, de gabinete, externa y con alcance y metodología establecida por el Gobierno masista y una consultora".

"No es creíble ni reemplaza a la verificación y evaluación in situ de la la OEA, refrendada por la Unión Europea", apuntó Mesa, junto a un enlace en el que detalla los indicios de lo que fueron los indicios de fraude.

Tras las fallidas elecciones de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una auditoría al proceso por un pedido expreso del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), encabezado por el propio Evo Morales y que tuvo el apoyo del excanciller Diego Pary.

"Sea cual sea el resultado, nosotros como gobierno vamos a aceptar el resultado”, apuntaron en ese entonces. ¿Y cuál fue ese resultado? La OEA reveló que se detectaron irregularidades y manipulación en las elecciones.



El tuit de Carlos Mesa:

Este 27 de julio se difundió un documento elaborado por un grupo de la Universidad de Salamanca (España) cuyos resultados contradicen las conclusiones de los informes emitidos por la OEA y la Unión Europea, que exponen “manipulación dolosa” y "parcialidad de la autoridad electoral" en los comicios que desataron la ola de violencia en Bolivia.

El tema fue recordado por el exdiputado potosino Gonzalo Barrientos (Unidad Demócrata) al exponer que dicha auditoría fue vinculante y conllevó a la salida de Evo Morales del poder.

"Este es un cuento del tío, similar al falso golpe. Con un informe trucho nos quieren hacer creer que en nuestro país no hubo fraude. La Fiscalía acude a una supuesta consultora internacional donde se nos dice que no ha habido fraude y no tiene nada que ver con la decisión del Estado boliviano que se dio en su momento, la cual tiene una auditoría vinculante con la OEA y que es lapidaria y contundente", manifestó Barrientos.

Según la lectura del exdiputado lo expuesto por la Fiscalía busca lavar la imagen de "los mas poderosos" y "felicitar a quienes cometieron las irregularidades", por lo que también expresó su rechazo ante la disolución del caso.

Por su parte, el exministro de Justicia, Carlos Alberto Goitia, expresó que el fraude electoral es "tapado por el fraude judicial" y agregó que el Gobierno no puede tapar que Evo (presidente, jefe de partido y candidato) anuló la elección. "Cabe que la Fiscalía inicie juicio penal a Evo ¿lo hará?", manifestó. A esto se suma la voz de la alianza Creemos, desde donde consideran que lo formulado desde la Fiscalía es parte de la estrategia del MAS para eludir su responsabilidad por el fraude electoral "que perpetraron el 2019", por lo que restan toda credibilidad al documento difundido este martes.

“Los socialistas españoles están detrás de este documento. Debemos recordar que el Estado boliviano tiene un acuerdo firmado con la OEA y el informe que presentó es de carácter vinculante”, señaló Erwin Bazán, diputado y jefe de bancada de Creemos en la Cámara de Diputados.

Para los legisladores de Creemos, el MAS nuevamente deja al descubierto la manipulación de la justicia por imponer el relato de 'golpe de Estado' con un informe que no es creíble ni vinculante.

“Ese informe no es vinculante, son sólo papeles que tratan de acumular para tapar el informe de la OEA que es contundente y fue realizado por una organización internacional con credibilidad para ello. El único documento vinculante es el que el mismo (Diego) Pary, exministro de Relaciones Exteriores del MAS, firmo con la OEA”, enfatizó Bazán.

“En vez de seguir políticos (opositores), de implantar una falsa narrativa de golpe de Estado, (el Gobierno) debe buscar solucionar los problemas de salud; no hay segunda dosis (de la vacuna Sputnik V), no hay empleos, sigue la crisis económica, no hay seguridad jurídica", señaló desde la Cámara Alta el senador Erick Morón.



El senador recordó que los bolivianos tienen conciencia de la historia reciente, como la renuncia de Evo Morales, quien luego "huyó del país abandonando la silla presidencial", dando pie a un gobierno de transición. “De ahí hacia adelante, quieren lavar la imagen de Evo Morales tratando de implantar una falsa narrativa de golpe de Estado”, añadió el legislador por Creemos.

Asimismo, el senador Henry Montero (Creemos) arremetió contra la Fiscalía y acusó a la institución de estar "sometida" al gobierno del MAS y considera que esta "no es imparcial" en la investigación del caso Fraude.

Mientras que el abogado constitucionalista Williams Bascopé aseguró que la determinación de la Fiscalía de cerrar el caso deja en la “impunidad” todo el “desorden” en el país desde la repostulación de Evo Morales, la confrontación, el fraude y la división

"Cuando quieres cambiar la historia puedes pecar de absurdo", señaló por su parte el alcalde de La Paz, Iván Arias.