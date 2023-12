Caso Golpe I: Fiscalía no cita a Evo pero sí a Tuto, Mesa y Doria Medina

La lista de testigos que presentó la fiscalía ante el juzgado Primero de Instrucción no contempla el nombre del ex Presidente Evo Morales o del ex vicepresidente Álvaro García Linera, pero sí propuso que se presenten a declarar otros testigos de cargo como los también expresidentes, Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, además del empresario, Samuel Doria Medina.