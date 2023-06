Caso pederastia: amplían investigación a dos jesuitas y Lima pide más participación ciudadana

Avances Para Pedro Lima, uno de los denunciantes, la investigación por abuso sexual dentro de la Iglesia Católica no ha quedado en un simple escándalo mediático, a pesar de que pensó que en algún momento se reduciría a eso.

“La sociedad boliviana creo que está más sensibilizada y que conoce más de la gravedad del tema, yo creo que no estamos en el mismo punto y que sí hubo avances”, dijo optimista.

Asimismo, aplaudió que el Gobierno nacional presentara ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para que los delitos sexuales que se cometen contra los infantes y los adolescentes no prescriban.

“En la ley de imprescriptibilidad, no solamente deben endurecerse las penas, sino también debe mencionarse la responsabilidad institucional cuando este tipo de delitos no son denunciados”, aludió al encubrimiento.

Según Lima, por ahora esta comisión está protagonizada por gente del Ejecutivo. Sin embargo, aclaró que no es una estructura cerrada, sino que aún está en la etapa de propuestas , y el equipo puede ser enriquecido.

“Y esto quiere decir que se incluya la indemnización que la Iglesia rehúye en todos los países de los que hemos tenido conocimiento. Esto es un mal precedente, nos parece que la indemnización económica les duele, aunque por supuesto no revertirá el daño ocasionado, pero ya sería un avance, como parte de la reparación integral”, dijo.

Sobre la visita de Jordi Bertomeu, enviado desde El Vaticano, apuntó a que no se requiere de su presencia investigativa por dos razones. Dijo que la primera es porque no respeta el debido proceso jurídico, ni del denunciante ni del denunciado.

“Supone que ha utilizado las declaraciones abiertamente, no respetando la confidencialidad, no respeta el debido proceso, quiere decir que ha utilizado la confesión, dando datos de la confesión para chantajear y eso es gravísimo para nosotros”, aludió.

En segundo lugar, Lima indicó que las víctimas y sus representantes no están de acuerdo con ese tipo de comisión porque no respeta la soberanía de este país. “Ellos no pueden venir a investigar y dar sanciones, siendo agentes de otro Estado”, opinó.