Caso pederastia: Comisión del Vaticano llegará a Bolivia y Pedro Lima dice que son "encubridores"

“Mi persona, como parte de mi propia experiencia, y por lo ocurrido en Chile en un caso similar, prefiere no reunirse para nada con ellos, porque son instancias inoperantes. Figuran para la fotografía y no dan solución. No queremos denunciar en la Iglesia, sino a miembros de la Iglesia, espero que el mensaje quede claro”, manifestó el exjesuita.

Lima denunció que este tipo de comisiones no canaliza las denuncias, ni siquiera las procesan. “por eso nosotros denunciaremos en la Fiscalía. No acudiremos a esta especie de Bomberos que vienen a apagar incendios, pero no a dar soluciones reales. Queda todo ahí, no son ni siquiera reales canales de denuncia. Son parte del esquema para acallar las denuncias y seguir encubriendo las denuncias”, manifestó.