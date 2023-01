Caso Rózsa: abogado denunciante dice que no hay plazos, pero se debe informar a la CIDH sobre el cumplimento de las recomendaciones

No hay plazo. El abogado Gerardo Prado prioriza el cumplimiento de las cuatro recomendaciones planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado debe asumir estas sugerencias e informar sobre la implementación de las mismas.

“No hay plazos, yo no sé de dónde sacaron eso allá (en Bolivia), el Estado solo debe cumplir las recomendaciones , ya no hay negociación posible , no tiene por qué haber reuniones, la etapa de conciliación ya venció, estamos en otra etapa” , alertó el abogado que presentó la denuncia y es el principal referente del caso.