Caso Rózsa: Lima dice que Evo viola la Ley de Imprenta y la Constitución al pedir el nombre de quien filtró el informe de la CIDH

“La información que dimos ayer, me parece que se actúa con absoluta irresponsabilidad con esas afirmaciones (del expresidente Evo Morales), creo que se desconoce la Ley de Imprenta y la Constitución, las primeras apreciaciones sobre este caso tienen que tener un respeto a la Constitución y a la reserva de fuente, no voy a entrar a una discusión o una polémica sobre algo que es objeto de claridad en materia de la Ley se Imprenta, ustedes (periodistas) tienen el derecho de revelar toda la información que consideren, pero yo no puedo, ni el expresidente, condicionarlos con afirmaciones que van a su trabajo periodístico”, afirmó.